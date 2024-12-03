03 Декабря 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

О новых схемах мошенничества россиянам будут сообщать через "Госуслуги"

О новых схемах мошенничества россиянам будут сообщать через "Госуслуги". Письмо с таким предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев отправили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву, сообщает РИА Новости.
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В письме авторы указывают, что преступники постоянно придумывают новые способы мошенничества с развитием технологий. Но, из-за того, что в стране низкий уровень информированности граждан о новых схемах обмана, россияне "попадаются на удочку". Также в росте таких преступлений виновато отсутствие необходимых знаний.

"В этой связи считаю необходимым внедрить регулярное информирование граждан через портал "Госуслуги" о новых схемах мошенничества и способах их предотвращения", - сказано в обращении.

По словам депутатов, уведомления должны включать описание новых угроз, советы по безопасности и инструкции, как избежать обмана.

Они приводят в пример то, как с помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его родным через мессенджеры и просят перевести деньги. Также популярны случаи отправки gif-картинок: они содержат вредоносный код, который собирает персональные данные и пароли от аккаунтов.

Увеличивается количество оплат услуг по QR-коду, который ведет не на официальный сайт, а на поддельный, через который злоумышленники получают данные карты.

Сообщается, что число зарегистрированных пользователей Госуслуг составляет 110 миллионов человек – это более 70% граждан России. Это говорит о том, что использование портала может охватить максимальное количество граждан.

"Убежден, что реализация указанной инициативы позволит снизить количество случаев мошенничества и предотвратит хищения на миллиарды рублей", - говорится в письме.

Теги: мошенник, госуслуги


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