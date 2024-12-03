Палата представителей: США финансировали лабораторию в Ухане, где создали COVID-19

Институт вирусологии в Ухане (WIV) получал финансирование от Национального института здравоохранения США для экспериментов, включающих исследования коронавирусов летучих мышей и возможности их инфицирования человека. Об этом говорится в отчете Комитета Палаты представителей по COVID-19, передает РЕН ТВ.

"У WIV есть опубликованный отчет о проведении исследований по "усилениям функций" для создания химерных вирусов", – говорится в документе.

Также в отчете содержится информация о том, что ученые из Уханя действительно создали такие вирусы на основе коронавирусных инфекций, используя методы обратного клонирования и генную инженерию.

Кроме того, сотрудники комитета пришли к выводу, что предположение о том, что COVID-19 возник из-за несчастного случая в лаборатории, не является теорией заговора.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане, которую контролировали власти КНР.

Китайский МИД призывал прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса. Дипломат напомнила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.