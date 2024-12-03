WP: США ожидают в перспективе истощения войск Зеленского

Нехватка солдат может стать решающим фактором, который определит исход военного конфликта не в пользу Украины. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Джо Байдена.

Хотя Байден делает все, чтобы снабдить Киев оружием до возвращения в Белый дом Дональда Трампа, некоторые в нынешней администрации считают, что Киев все равно будет в худшем положении из-за нехватки солдат. И по мере роста поставок оружия прараллельно растет недовольство тем, что Киев не снижает возраст мобилизации с 25 до 18 лет.

"Живая сила - вот самая насущная потребность Украины", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

При этом советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что до инаугурации Трампа Вашингтон отправит Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет. Это усиливает киевский режим, но вот нехватку солдат США компенсировать не в состоянии.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин написал накануне, что в снижении возраста мобилизации нет смысла, если анонсированное вооружение не прибывает вовремя. То есть наловить людей можно, но их нечем вооружать. Живой силой нельзя компенсировать недостатки в материально-техническом обеспечении.

У Байдена же считают, что в долгосрочной перспективе разрыв между российскими и украинскими войсками будет иметь гораздо большее значение. И Россия в этом преуспевает больше. Вашингтон был разочарован слишком слабым решением Зеленского по снижению возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Этого мало, против России должны воевать все уже с 18 лет, уверены в Белом доме.

О нехватке людей на Украине буквально кричат. Так, экс-командир роты батальона "Айдар" (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий заявил накануне, что с даже повальным отловом людей режим набирает в полтора раза меньше, чем составляют санитарные потери. При этом многие люди уже в возрасте и не очень способны воевать, не говоря уже о полном нежелании это делать. Сюда можно добавить и огромное количество дезертиров.

Доходит до маразма. Начальник центра комплектования 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) Юрий Гаврилишин говорит, что ради выполнения плана военкомы дежурят возле рекрутинговых центров и пытаются поймать тех немногих мужчин, которые идут, чтобы добровольно мобилизоваться. То есть идет уже "внутривидовая конкуренция" за живую силу.

На Западе все увереннее говорят о том, что снижение возраста мобилизации до 18 лет - это единственное решение для Украины. Воевать живой силой за нее массово никто не будет, так что другого выхода нет. Но кто тогда останется?

Отставной подполковник генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Ральф Боссхард заявил, что если Зеленский снизит призывной возраст до 18 лет, то Украина вообще лишится будущего. Однако в основном Зеленского убеждают в обратном. Немецкий отставной генерал Роланд Картер призвал немедленно начать мобилизацию с 18 лет.

"Это факт, что Украине срочно, срочно нужны солдаты! И украинское правительство прекрасно знает, откуда можно взять людей", - сказал он, добавив, что против отправки войск НАТО на Украину.

"Здесь, в Германии, проживают 200-250 тысяч молодых людей призывного возраста с Украины, и я считаю, что они должны как можно скорее отправиться обратно домой, чтобы воевать - до того, как туда прибудет хотя бы один солдат ЕС или НАТО", — заключил Картер.

Зеленский пока упирается, прекрасно понимая, что воевать за него уже давно никто не хочет. Он пытается склонить Запад начать более решительно воевать за Украину, пытаясь избежать убийственного решения о призыве с 18 лет. Но это решение уже витает в воздухе.

Характерно, что на днях в Киеве появились листовки против правящего режима. Их расклеили прямо на центральных улицах и площадях, что показывает возросший уровень недовольства даже в спокойном Киеве.

"Когда будут мобилизованы дети блатных?", "Нам фронт, а друзьям Зеленского - рестораны?", "На ротацию - детей элиты", "Когда будут выборы" - написано на листовках.

Украинский режим находится в сложном положении, но в 2020 году Зеленский обещал, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины". От своего предвыборного обещания остановить военный конфликт в Донбассе он отказался. Выполнит ли он свое зловещее обещание поставить всех под ружье?