Володин: Байден нанес ущерб авторитету американской власти

Решение президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера нанесло большой ущерб авторитету президентской власти США. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Теперь нужны "десятки лет чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества".

По словам Володина, вряд ли такое возможно в другой стране, когда уходящий президент издает указ о полном помиловании своего сына. Он напоминает, что Хантера обвиняли в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких.

Председатель Госдумы отметил, что раньше Байден неоднократно говорил, что никогда не помилует сына и не будет препятствовать правосудию.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Джо Байдена о помиловании его сына примером злоупотребления и нарушения правосудия.

В воскресенье Джо Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера по двум судебным делам. В штате Делавэр Хантер Байден был признан виновным в нарушениях, связанных с владением огнестрельным оружием. В Калифорнии сын американского лидера признал вину в неуплате налогов. Сын президента "потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета", говорилось в обвинительном заключении.