Спецназ разогнал митинг оппозиции у госуниверситета в Тбилиси

Спецназ разогнал митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета. Как сообщает РИА Новости, силовики применили водомет. Его использовали в том числе для тушения костров, которые протестующие разожгли на улице перед университетом.

2 декабря вечером очередной митинг начался у парламента страны. Оттуда протестующих оттеснили дальше по проспекту Руставели. Утром во вторник они переместились к госуниверситету.

Митинги в Грузии стали реакцией на озвученное 28 ноября решение правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года. В стране проходят акции протеста, сопровождаемые массовыми беспорядками, которые поддерживают страны Запада.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Их выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 53,93% голосов. Оппозиция суммарно набрала 37,78% - ее представляют четыре партии. После выборов оппозиция заявила, что не признает итогов выборов. Президент Саломе Зурабишвили, которая должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов.