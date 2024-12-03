03 Декабря 2024
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Фото: Накануне.ru

"Атомстройкомплекс" готов построить на Урале сеть отелей для развития автотуризма

Компания "Атомстройкомплекс" предложила построить на Урале восемь отелей для развития автомобильного туризма. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

На совещании в правительстве Свердловской области, посвященном развитию межрегионального автомобильного туризма, замдиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Александр Копылов заявил о готовности компании запроектировать, построить и взять в техническую эксплуатацию сеть придорожных отелей, расположенных на кольцевом межрегиональном автомобильном маршруте УрФО. Инициатива соответствует целям приоритетного нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране.

Предполагается, что к 2030 году объемы автомобильного туризма в России вырастут вдвое – с 26 млн до 50 млн поездок в год. Для этого на государственном уровне уже формируются официальные автомобильные маршруты с описанием исторических, культурных, религиозных и иных достопримечательностей. Планируется развитие туристической инфраструктуры.

Карта кольцевого туристического маршрута(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Протяженность кольцевого автомобильного маршрута в УрФО составляет порядка 2,5 тысяч км, он проходит по федеральным трассам М-12, Р-351, Р-404 и региональным автодорогам через ключевые города – Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, Ивдель, Серов, Нижний Тагил. Исходя из комфортного расстояния для среднедневного переезда в 300-500 км, мы предлагаем построить на маршруте порядка восьми отелей. Типовой придорожный отель включает один-два этажа и рассчитан на 40 номеров категории "стандарт". В холле каждого отеля предполагается размещение туристическо-информационного центра, где можно получить справочную информацию о дальнейшем маршруте, достопримечательностях, приобрести сувениры и местные продукты. На прилегающей территории возможно размещение заправок, сетевых предприятий торговли и общепита. Реализация такой программы станет драйвером развития туристической инфраструктуры и региона в целом", - уверен Александр Копылов.

"Атомстройкомплекс" готов взять на себя разработку концепции сети отелей, оформление земельных участков, получение технических условий, разработку проектно-сметной документации, привлечь финансирование, осуществить строительство и последующую эксплуатацию объектов.

Инициативу девелопера на совещании у замгубернатора региона Дмитрия Ионина обсудили с представителями департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области". Девелоперу поручено к концу этого года доработать концепцию сети отелей в части технико-экономических показателей и уточнить требования к земельным участкам, чтобы начать их подбор. Сотрудникам департамента и АНО во взаимодействии с Тюменской областью и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой к весне следующего года нужно доработать концепцию автомаршрута для последующей разработки карты для самостоятельных автопутешествий.

Теги: отели, туризм, УрФО, Атомстройкомплекс


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