Захарова: Украина саботирует обмен военнопленными

Украина не хочет меняться военнопленными. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает все для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - написала дипломат.

По ее словам, в российском плену сейчас находится 630 человек.

Накануне уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова опубликовала их имена.

Захарова напомнила, что в этом году Минобороны России направляло Украине предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. Но Киев отказался забирать более 600 украинских военнослужащих без каких-либо причин.

"Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдает Украине ее людей - это вранье. Есть цифры и факты", - заключила дипломат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем допустил высказывание в адрес России. На вопрос "на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?", он ответил: "Желательно на три буквы".

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский является "дешевкой", которая дорого обошлась украинскому народу.