На Ямале кочевников эвакуировали из тундры из-за запуска ракеты

Кочевое население в Ямальском районе предупредили о старте ракеты "Союз-2", которая будет запущена сегодня с космодрома "Плесецк", сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа.

Накануне специалисты департамента вместе с представителем космодрома и других ведомств оповестили кочевников об опасности - в Ямальском районе могут упасть отделяющиеся фрагменты ракеты. Всего проверено 12 стоянок кочевого населения. Более 40 человек эвакуируются из опасного района самостоятельно. В Яр-Сале доставили четырех человек. Все кочевники проинструктированы под подпись, им выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей.

После того, как ракета будет запущена, специалисты департамента и других ведомств вылетят в Ямальский район, чтобы оценить обстановку и зафиксировать место падения отделяющихся фрагментов ракеты.