03 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области приняли бюджет на 2025 год

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 декабря в третьем чтении приняли проект областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

После рассмотрения проекта в первом чтении в середине ноября, в него были внесены изменения, в итоге общий объем доходов казны на 2025 год составит 483 млрд 813,8 млн рублей. Запланированные расходы областного бюджета на 2025 год увеличиваются на 38 млрд 341 млн рублей и составят 529 млрд 125,7 млн рублей. В расходах учтены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета и решения Согласительной комиссии и рабочих групп. Объем дефицита областного бюджета на 2025 год увеличился в сравнении с предыдущим чтением на 1 млрд 348 млн рублей и составит более 45 млрд рублей.

Как уже сообщалось, более 61% всего бюджета региона пойдет на социальную сферу – на ее финансирование предусмотрено 300,3 млрд руб. Из них 131 млрд пойдет на образование; 107,2 млрд на социальную политику; 62,1 млрд на здравоохранение, культуру и спорт.

Евгений Куйвашев 12 ноября обозначил приоритетные сферы, которым при формировании бюджетной политики власти уделили особое внимание.

"В прошлом году, выступая на бюджетном послании, я говорил о наших ключевых задачах, которые мы ставим перед собой — это, прежде всего, рост благополучия уральцев, поддержка социальной стабильности, интенсивное укрепление экономики и технологического суверенитета и концентрация финансовых ресурсов на создании условий для устойчивого, динамичного и сбалансированного развития региона. Эти задачи остаются приоритетами и на среднесрочных перспективах до 2027 года", — отметил губернатор.

Среди других приоритетов, представленных в проекте закона о бюджете области, указаны: создание инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, строительство образовательных и культурных объектов. Так, на создание нового концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге и строительство трех зданий учреждений культуры в малых городах Свердловской области предусмотрено 706,6 млн рублей.

Теги: бюджет, расходы, доходы


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