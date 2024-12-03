В Нижнем Тагиле стая собак накинулась на женщину с ребенком

В Нижнем Тагиле стая безнадзорных собак напала на женщину с ребенком. Сейчас обстоятельства выясняет прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось еще 25 ноября возле Нижнетагильского педагогического колледжа №2. На местную жительницу и ее несовершеннолетнего ребенка накинулась стая безнадзорных собак. Женщине помогли случайные прохожие, которые отогнали агрессивных псов.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура установит, заключала ли администрация города муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. При его наличии будет проверено, как выполняются условия контракта.

Напомним, недавно на Урале владелица собачьего питомника была осуждена за нападение пса на ребенка.