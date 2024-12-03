Отцу детей, погибших от отравления дихлофосом, предъявили обвинение

Отцу четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУСК РФ по региону. В ходе допроса мужчина признал вину.

Напомним, 21 сентября семья из шестерых человек, в том числе четверо несовершеннолетних детей, почувствовали себя плохо. У них были признаки кишечного расстройства. Их госпитализировали.

В итоге скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя и 12-летняя девочки.

Накануне СК сообщил, что причиной смерти четырех детей стало отравление средством от насекомых. Обработку проводил глава семьи 20 сентября.

"При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме", - заявили в ведомстве.

Ранее из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Следователи допросили родственников семьи, хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской участковой больницы.