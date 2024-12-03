Новые санкции против России хотят ввести в США

Новые санкции против России хотят ввести в США. Об этом сказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

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Он также рассказал о намерении Вашингтона до середины января поставить Киеву сотни тысяч снарядов. Салливан напомнил, что их страна уже ввела масштабные санкции против российского финансового сектора.

Ранее мы писали, что банки Китая стали отказываться работать с кредитными организациями из России, попавшими под новые санкции Вашингтона в ноябре.

Об этом заявили представители российского бизнеса. По их словам, уже есть первые примеры. Так, прекратил прием платежей Bank of China. Как и ранее, это связано с опасением вторичных рестрикций со стороны США.