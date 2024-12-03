Приговор по делу об убийстве аспиранта УрФУ из Габона оставлен без изменений

В Екатеринбурге рассмотрены апелляции на приговор Данилу Фомину, получившему срок за убийство аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Вердикт суда оставлен без изменений.

Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 18 августа 2023 года в разгар крупного международного мероприятия – Фестиваля университетского спорта. Выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время уличной драки, он скончался. По подозрению в убийстве был задержан уралец Данил Фомин.

По одной из версий, Фомин вступился за девушку своего друга, которой габонец якобы оказывал непристойные знаки внимания, по другой, мотивом стали ультраправые взгляды Фомина. В СКР же официально заявляли, что этот конфликт носил бытовой характер.

Дело начали рассматривать в январе 2024 года. Процесс несколько раз откладывался из-за неявки свидетелей. 16 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Данила Фомина виновным. Ему было назначено 8 лет колонии строгого режима.

В дальнейшем на приговор поступили сразу две апелляции. Одну подал сам Фомин, другую направил прокурор. Сегодня они были рассмотрены в Свердловском областном суде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, заслушав мнения сторон, областной суд оставил приговор районного суда без изменений. Фомин отправится в колонию.