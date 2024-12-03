03 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Письмо Деду Морозу написал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Центробанку нужно активнее "интервенировать на валютном рынке" для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки. Если этого не делать, то экономике России грозит переохлаждение. Об этом написал в авторской колонке для издания РБК "письмо Деду Морозу и Снегурочке" первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
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По словам Пьянова, установившийся курс доллара к рублю заставил "обомлеть" топ-менеджеров ВТБ.

"Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания", - пишет менеджер.

По словам Пьянова, эксперты ожидали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Но теперь ожидания сильно изменились.

В связи с падением рубля первый зампред ВТБ пожелал "ведомству Снегурочки" активнее стабилизировать курс.

"Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться", — объяснил Пьянов.

В конце ноября курс рубля упал до минимумов 2022 года и преодолел уровни 100 за доллар и 110 за евро. Это произошло после очередного пакета американских санкций против большого количества российских банков. Запреты коснулись в том числе Газпромбанка, который использовался для проведения расчетов за газ с западными странами.

Центробанк 25 октября увеличил ключевую ставку до рекордного 21%. Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет в конце декабря, на нем также могут рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки.

Теги: дед мороз, снегурочка, втб, письмо, пьянов


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