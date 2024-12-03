В Китае блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка

Банки Китая стали отказываться работать с кредитными организациями из России, попавшими под новые санкции Вашингтона в ноябре.

Об этом заявили представители российского бизнеса. По их словам, уже есть первые примеры. Так, прекратил прием платежей Bank of China. Как и ранее, это связано с опасением вторичных рестрикций со стороны США.

За ближайшие поставки российские предприниматели уже рассчитались, у них есть как минимум один-два месяца, чтобы перестроить платежи в КНР.

Как считают эксперты, в последние дни работы американский президент Джо Байден пытается использовать максимум антироссийских ограничений, однако после инаугурации победившего на выборах президента Дональда Трампа ситуация может поменяться, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Китае в очередной раз усложнили продажу товаров двойного назначения за рубеж. Ужесточены правила экспортного контроля для такой продукции с 1 декабря.