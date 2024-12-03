Зеленский: Киев пригласит Россию на второй "саммит мира"

Украина пригласит Россию на второй "саммит мира".

Как сообщил Kyodo News украинский лидер Владимир Зеленский, западные лидеры хотели, чтобы Москва была на втором саммите, "мы их пригласим". Президент считает, что Россия сделает все, "чтобы не посетить его, так как ее это не интересует".

Зеленский также затронул вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, для Киева нет альтернативы присоединению к блоку, если стоит цель получить гарантии безопасности.

"Посмотрите на Будапештский меморандум и Минские соглашения. Нам гарантировали безопасность. Не сработало и не сработает. Мы не будем становиться на грабли в третий раз", — указал глава государства.

Ранее Зеленский на вопрос "на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?" он ответил: "Желательно на три буквы".