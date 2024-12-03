Песков не слышал оскорбления Зеленского, пославшего РФ "на три буквы"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не слышал оскорбления украинского лидера Владимира Зеленского в сторону РФ.

"У нас более конструктивная повестка дня", – заявил пресс-секретарь. Его слова передает в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Зеленский на вопрос "на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?" он ответил: "Желательно на три буквы". Высказывание прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.