Зеленский послал Россию "на три буквы"

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем допустил высказывание в адрес России.

На вопрос "на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?" он ответил: "Желательно на три буквы". Видеозапись опубликовало издание "РБК-Украина".

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский является "дешевкой", которая дорого обошлась украинскому народу.

"Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал", - отметила дипломат.

Ранее президент Украины признал, что Вооруженным силам Украины не хватает сил для возвращения утраченных территорий.