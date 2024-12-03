Путин прокомментировал название сессии "Деньги есть, но вы учитесь", вспомнив Медведева

Глава государства Владимир Путин, услышав на Конгрессе молодых ученых название сессии "Деньги есть, но вы учитесь", вспомнил о скором прибытии на мероприятие заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Один из участников Конгресса рассказал российскому лидеру, что в рамках деловой программы модерировал сессию "Деньги есть, но вы учитесь", которая была посвящена мерам поддержки молодых ученых. "Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена", – заявил Путин, сообщают "Ведомости".

Название сессии отсылает к фразе Медведева от 2016 года: "Денег нет, но вы держитесь". Тогда он, возглавляя правительство РФ в ходе поездки в Феодосию, отвечал на жалобы о пенсиях со стороны крымчан. Медведев сказал: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго и хорошего настроения".