03 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Лавров: призывы Запада прекратить огонь на Украине нужны для новых поставок оружия

Призывы Запада о прекращении огня на Украине приведут к перемирию, а позволит выиграть время для обеспечения Киева очередными поставками зарубежного оружия.

"Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе – в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру", – сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Как отметил российский дипломат, Россия готова к честным переговорам, но на Украине все еще действует декрет президента Владимира Зеленского, который запрещает вести обсуждения с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких сообщений Владимиру Зеленскому через федерального канцлера Германии Олафа Шольца. По словам Пескова, Россия готова возобновить диалог, но Киев не только не хочет вести переговоры, но и запретил это законодательно.

Теги: Лавров, МИД РФ, Запад, Украина, оружие, спецоперация


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