Путин проведет встречу с Кудриным

Глава государства Владимир Путин 3 декабря встретится с советником по корпоративному развитию компании "Яндекс" Алексеем Кудриным.

Об этом российский лидер сообщил на Конгрессе молодых ученых в Ново-Огареве. Один из участников мероприятия говорил о том, "какие лучшие практики можно из IT транслировать в биотех", упомянув о необходимости более тесного взаимодействия технологических компаний с вузами. В качестве примера он отметил образовательные проекты "Яндекса".

"Алексей Леонидович Кудрин завтра будет. Мы поговорим по поводу "Яндекса" и его участия", — указал Путин, сообщает ТАСС.

Ранее "Яндекс" вернулся на Мосбиржу.