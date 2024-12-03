В Минпромторге считают, что сервисы доставки "оттягивают" трудовые ресурсы

В России курьерами работают около 1,5 млн человек, и еще около 500 тыс. сотрудников заняты на обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров.

Как заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих "здоровых, физически сильных людей".

"Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов", - указал он.

Кузнецов посетовал, что доступность услуг курьеров отучила большую часть потребителей "от банального навыка просто ходить по магазинам". Кузнецов отметил, что сами сервисы убыточны, а их работа поддерживается за счет иных ресурсов, сообщают "Ведомости".

Напомним, максимальная зарплата курьера выросла до уровня дохода IT-специалиста