Арестован глава турфирмы по делу об организации поездок для представителей ЛГБТ*

Суд в Москве арестовал руководителя туристической компании "Мен тревел" Андрея Котова по делу об организации путешествий для представителей ЛГБТ-сообщества* ("международное движение ЛГБТ" признано в России экстремистским и запрещено).

Он будет находиться под стражей до 28 января. Защита настаивала, что следствие не предоставило достаточных доказательств для ареста. По словам адвокатов, в деле нет подтверждений, что Котов организовывал туры для представителей ЛГБТ-сообщества. По словам самого фигуранта, он не виновен и пояснил, что организовывал туры для мужчин по Волге.

По мнению следователей, фигурант "из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь прибыль", создал "экстремистское сообщество", в котором пропагандировалась "идеология объединения, признанного экстремистской организацией и запрещенного судом".

В ГСУ СК заявили, что директор фирмы и другие участники "сообщества" совершали действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей, сообщает ТАСС.

Ранее полиция провела рейды в клубах Москвы в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ* и нетрадиционных сексуальных отношений. Также проверялась законность работы заведений, сообщает ГУ МВД по городу.