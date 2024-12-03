Стали известны новые детали прерванных в 2022 году переговоров с Украиной

Представители Росси и Украины на переговорах о мирном урегулировании конфликта между двумя странами в 2022 году подготовили соответствующий договор.

Как заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, который тогда возглавлял российскую делегацию, "договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран". По его словам, со стороны Москвы основные положения этого договора были акцептованы, но Киев от всего отказался. "От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку", — указал Мединский.

Отмечается, что возможность договориться была на первой же встрече представителей двух стран, которая прошла в конце февраля – начале марта 2023 года в Белоруссии, сообщает РБК.

Ранее Мединский заявил, что готов вновь поехать на переговоры с представителями Украины, если получит соответствующее поручение.