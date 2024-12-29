Организатора гей-туров* нашли мертвым в СИЗО

Организатора гей-туров* Андрея Котова** нашли мертвым в СИЗО.

По информации Baza, мужчина был в крови, а одна из предварительных причин его смерти — самоубийство. Также известно, что труп 48-летнего предпринимателя нашли около двух часов ночи 29 декабря. Следователи проверяют все версии и устанавливают обстоятельства случившегося.

О задержании Андрея Котова стало известно 30 ноября. По версии следствия, Котов являлся учредителем туристического клуба, занимающегося организацией туристических поездок, на которых происходила пропаганда объединения ЛГБТ.

Сам Котов рассказал, что устраивал туры в Подмосковье и по Волге.

Решением Головинского районного суда Москвы 2 декабря бизнесмена арестовали на два месяца. Котова обвиняли в организации деятельности экстремистской организации. Ему предъявили обвинения по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК России.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

**Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга