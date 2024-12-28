Роскомнадзор определил критерии пропаганды бездетности

Роскомнадзор определил критерии пропаганды бездетности для включения в единый реестр запрещенной информации. Проект приказа опубликован на портале проектов правовых актов.

Недавно был принят закон о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах за нарушение. На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед возьмет на контроль мониторинг практического применения в регионах этого закона.

Причинами для блокировки могут стать:

• наличие информации, направленной на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения,

• наличие информации, оправдывающей отказ от деторождения,

• наличие информации о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей,

• наличие информации, обосновывающей преимущество отказа от деторождения над рождением детей,

• наличие информации, направленной на формирование искаженного (отрицательного) образа беременности, материнства, отцовства и детства,

• наличие информации, направленной на формирование положительного отношения к бездетности.

Это не относится к монашеству или соблюдению обета безбрачия (целибата) по религиозным причинам. Впрочем, пропаганды монашества и так нет.

Как можно заметить, критерии Роскомнадзора допускают довольно широкие толкования. Власти подчеркивают, что это делается в борьбе за демографию. При этом аборты тоже являются сознательным и действенным отказом от рождения детей, которые к тому же уже живут в организме матери. И государство почти не ограничивает аборты, которые делаются по желанию женщины. Это создает некоторую двусмысленность, которую отмечают даже эксперты, поддерживающие запрет пропаганды бездетности.

Зампредседателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркивает, что Церковь придерживается той точки зрения, что поддержка семьи не может исчерпываться запретами антисемейных практик. А вот с этим пока проблемы.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев пишет, что запрет пропаганды бездетности - это правильно, "но если на месте запрещенного останется пустота, это не будет работать".

"А над тем, чем по-настоящему заполнить пустоту, очень мало кто работает. В лучшем случае, ее предлагают заполнять государственной пропагандой. Но так это не работает", - отмечает эксперт.