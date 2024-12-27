В Югре кардиолог наказан "условкой" за фальшивые диагнозы призывникам

В Нижневартовске наказан врач-кардиолог по фамилии Фёдоров. Ему вменяли участие в схеме взяточничества, которая предполагала постановку призывникам фальшивых диагнозов.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, потому что врач заключил досудебное соглашение. В итоге Фёдоров признан виновным и наказан пятью годами лишения свободы условно, с испытательным сроком в четыре года.

Приговор в силу не вступил, сообщает пресс-служба судов Югры.