Аэропорт Самары работает штатно
Аэропорт Самары – Курумоч - по данным на 9:30 МСК работает штатно, сообщает Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что в воздушной ввели план "Ковер" из-за атаки беспилотников. В ведомстве отметили, что "ряд медиа распространяют некорректную информацию".
В Росавации отметили, что нужно доверять только официальным источникам информации.
Ранее в Telegram-канале BAZA сообщали, что план "Ковер" ввели в нескольких российских аэропортах: Самаре, Грозном и Махачкале.
Якобы там задержаны все рейсы на вылет и на прилет. По предварительным данным это было связано с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Эта информация не подтверждается.
Сегодня утром официальный источник сообщал, что ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани.
На данный момент все ограничения сняты. В волгоградском аэропорту задерживались шесть рейсов на прилет и вылет. В воздушной гавани Астрахани - два рейса.
Также были закрыты аэропорты Казани и Сочи.
На данный момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме.