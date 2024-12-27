Аэропорт Самары работает штатно

Аэропорт Самары – Курумоч - по данным на 9:30 МСК работает штатно, сообщает Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

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Ранее СМИ распространили информацию о том, что в воздушной ввели план "Ковер" из-за атаки беспилотников. В ведомстве отметили, что "ряд медиа распространяют некорректную информацию".

В Росавации отметили, что нужно доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Telegram-канале BAZA сообщали, что план "Ковер" ввели в нескольких российских аэропортах: Самаре, Грозном и Махачкале.

Якобы там задержаны все рейсы на вылет и на прилет. По предварительным данным это было связано с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Эта информация не подтверждается.

Сегодня утром официальный источник сообщал, что ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани.

На данный момент все ограничения сняты. В волгоградском аэропорту задерживались шесть рейсов на прилет и вылет. В воздушной гавани Астрахани - два рейса.

Также были закрыты аэропорты Казани и Сочи.

На данный момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме.