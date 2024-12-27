Исследование: россияне хотят в подарок деньги, а получат парфюмерию и сувениры

21% россиян хотят в подарок на Новый год деньги, однако получит их только половина из них, так как дарить деньги собираются только 12% опрошенных.

Об этом говорится в исследовании маркетплейса Московской биржи "Финуслуги". Еще 19% участников исследования подарят парфюмерию, косметику, а также сувениры (18%). 12% граждан преподнесут подарочный сертификат, 11% - электронные гаджеты, 10% - одежду или обувь.

Наименее популярны наиболее дорогие подарки: 8% россиян преподнесут близким ювелирные изделия, 6% - бытовую технику, 2% - абонемент на спортивные занятия, 1,8% - путешествия.

Около 12% участников опроса хотят в подарок электронные гаджеты, 11% предпочли бы путешествие, 10% - парфюмерию и косметику. В числе наименее популярных новогодних подарков - одежда и обувь и сувениры. На последнем месте - ювелирные изделия, сообщает ТАСС.

Напомним, примерно 50% россиян хотели бы получить премию вместо корпоратива. Таковы данные опроса.