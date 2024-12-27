Россиянам напомнили о штрафах за вырубку елей

В России за незаконную рубку ели законом предусмотрена ответственность.

Как сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников, за одну срубленную елку грозит до 5 тыс. руб. штрафа с конфискацией ели. В случае больного объема незаконной вырубки предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Глава ведомства рекомендовал отправляться за елками на базары. Советников также указал, что в некоторых регионах, в том числе в Подмосковье, можно прийти в питомник, заключить договор купли-продажи, выбрать новогоднюю елочку и ее заготовить, сообщают "Известия".

Напомним, нарядить ёлку в 2024 году стало дороже на 10 процентов.