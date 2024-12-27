Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Глава государства Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Документ опубликован на портале правовых актов.

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч увеличивается до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч будет в пределах 2000-2250 руб. В случае превышения скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб.

За проезд на красный свет светофора штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб. За движение или остановку транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств увеличится до 2250 руб. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за то же нарушение будет установлен на уровне 4500 вместо нынешних 3000 руб.

Новые штрафы будут применять с 1 января 2025 года, сообщают "Ведомости".