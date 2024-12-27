Как выбрать кейтеринг для новогоднего торжества

Что учесть при выборе кейтеринга для праздничного торжества

Праздники, в том числе новогодние и рождественские — это время для веселья, встреч с близкими, друзьями и коллегами, и, конечно же, вкусной еды. Рассказываем, как кейтеринг меняет подготовку к торжеству, освобождает время и избавляет от традиционной кулинарной суеты.

Кейтеринг «под ключ»: что это и как выбрать

В последние годы на рынке кейтеринговых услуг появились компании, которые предлагают комплексный сервис «под ключ». Это означает, что вам не нужно беспокоиться ни о чем — от меню до обслуживания мероприятия. Все вопросы берут на себя специалисты компании, включая организацию еды, подбор официантов, банкетных менеджеров, а также помощь в поиске подходящей площадки.





Одним из сервисов для заказа комплекса услуг "под ключ" для корпоративных торжеств и банкетов является "Канапе Клаб"*. Сервис специализируется на комплексом обслуживании "под ключ". Узнать больше и заказать кейтеринг в "Канапе Клаб" можно тут: https://canapeclub.ru/.

Ключевые преимущества кейтеринга «под ключ»

Во-первых, это собственное производство блюд и штат поваров. Такие компании имеют собственные кухни, где готовят еду, что значительно повышает качество и свежесть продуктов. Вы можете быть уверены, что блюда будут приготовлены с учетом всех санитарных норм и требований к качеству.

Во-вторых, широкий ассортимент услуг. Кроме стандартного меню, многие компании предлагают тематические сеты, горячие блюда под заказ, десерты, а также напитки. В зависимости от размера и масштаба вашего торжества (Новый год, день рождения, свадьба и так далее), можно заказать любое количество блюд — от легких закусок до полноценного меню для большого праздника.

Наконец, отметим, что кейтеринг – это не только еда. В зависимости от формата мероприятия и количества персон за столом, кейтеринг может предоставить официантов, банкетных менеджеров, а также организовать доставку и обслуживание на высшем уровне.

Как выбрать меню для новогоднего торжества

Одним из самых важных этапов в организации праздника является выбор меню. Ведь именно еда и напитки создают атмосферу праздника и остаются в памяти гостей на долгое время.

Если ваше торжество будет небольшим (например, для друзей или семьи), можно ограничиться фуршетными сетами, набором легких закусок или кофе-брейком с десертами. Для больших корпоративов или выездных банкетов подойдут более насыщенные меню с горячими блюдами, салатами и разнообразными десертами.

Для вечеринки с друзьями и коллегами часто выбирают легкие закуски и блюда для фуршетов, такие как канапе, мини-бургеры, тарталетки, и разнообразные сеты из сыров, мясных и овощных деликатесов. Если же планируется более торжественное мероприятие с танцами и речами, стоит включить в меню горячие блюда, такие как утка с яблоками, запеченный лосось или каре ягненка.

Кейтеринговая компания может помочь вам подобрать меню, соответствующее тематике события. Если это, например, ретро-вечеринка, можно заказать блюда, популярные в определенной эпохе, или сделать акцент на классические новогодние яства.

Важно заранее уточнить у компании, может ли она предложить блюда для людей с особыми диетическими потребностями, такими как вегетарианцы, веганы, а также блюда без глютена или лактозы.

Кейтеринговая компания может предложить не только вкусные, но и красиво оформленные блюда. Например, для новогоднего ужина подойдут блюда, сервированные в стиле гала-ужина с изысканными украшениями, а для фуршета — мини-порции с удобными упаковками.

Возможно, в этом году стоит довериться кейтерингу?

Выбор кейтеринговой компании и меню для торжества — это важный шаг, который может напрямую повлиять на атмосферу и успех мероприятия. Кейтеринговые компании, предлагающие услуги «под ключ», позволяют вам сосредоточиться на веселье, не заботясь о мелочах. Сочетание качественного питания, профессионального обслуживания и оформления — залог того, что ваш праздник пройдет идеально.

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