Как выбрать кейтеринг для новогоднего торжества

27 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: canapeclub.ru/catering/скрин

Как выбрать кейтеринг для новогоднего торжества

Что учесть при выборе кейтеринга для праздничного торжества

Праздники, в том числе новогодние и рождественские — это время для веселья, встреч с близкими, друзьями и коллегами, и, конечно же, вкусной еды. Рассказываем, как кейтеринг меняет подготовку к торжеству, освобождает время и избавляет от традиционной кулинарной суеты.

Кейтеринг «под ключ»: что это и как выбрать

В последние годы на рынке кейтеринговых услуг появились компании, которые предлагают комплексный сервис «под ключ». Это означает, что вам не нужно беспокоиться ни о чем — от меню до обслуживания мероприятия. Все вопросы берут на себя специалисты компании, включая организацию еды, подбор официантов, банкетных менеджеров, а также помощь в поиске подходящей площадки.

(2024)|Фото: canapeclub.ru/catering/скрин

Одним из сервисов для заказа комплекса услуг "под ключ" для корпоративных торжеств и банкетов является "Канапе Клаб"*. Сервис специализируется на комплексом обслуживании "под ключ". Узнать больше и заказать кейтеринг в "Канапе Клаб" можно тут: https://canapeclub.ru/.

Ключевые преимущества кейтеринга «под ключ»

Во-первых, это собственное производство блюд и штат поваров. Такие компании имеют собственные кухни, где готовят еду, что значительно повышает качество и свежесть продуктов. Вы можете быть уверены, что блюда будут приготовлены с учетом всех санитарных норм и требований к качеству.

еда, фуршет, закуски(2013)|Фото: Накануне.RU

Во-вторых, широкий ассортимент услуг. Кроме стандартного меню, многие компании предлагают тематические сеты, горячие блюда под заказ, десерты, а также напитки. В зависимости от размера и масштаба вашего торжества (Новый год, день рождения, свадьба и так далее), можно заказать любое количество блюд — от легких закусок до полноценного меню для большого праздника.

Наконец, отметим, что кейтеринг – это не только еда. В зависимости от формата мероприятия и количества персон за столом, кейтеринг может предоставить официантов, банкетных менеджеров, а также организовать доставку и обслуживание на высшем уровне.

Как выбрать меню для новогоднего торжества

Одним из самых важных этапов в организации праздника является выбор меню. Ведь именно еда и напитки создают атмосферу праздника и остаются в памяти гостей на долгое время.

Если ваше торжество будет небольшим (например, для друзей или семьи), можно ограничиться фуршетными сетами, набором легких закусок или кофе-брейком с десертами. Для больших корпоративов или выездных банкетов подойдут более насыщенные меню с горячими блюдами, салатами и разнообразными десертами.

Для вечеринки с друзьями и коллегами часто выбирают легкие закуски и блюда для фуршетов, такие как канапе, мини-бургеры, тарталетки, и разнообразные сеты из сыров, мясных и овощных деликатесов. Если же планируется более торжественное мероприятие с танцами и речами, стоит включить в меню горячие блюда, такие как утка с яблоками, запеченный лосось или каре ягненка.

(2024)|Фото: canapeclub.ru/скрин

Кейтеринговая компания может помочь вам подобрать меню, соответствующее тематике события. Если это, например, ретро-вечеринка, можно заказать блюда, популярные в определенной эпохе, или сделать акцент на классические новогодние яства.

Важно заранее уточнить у компании, может ли она предложить блюда для людей с особыми диетическими потребностями, такими как вегетарианцы, веганы, а также блюда без глютена или лактозы.

Кейтеринговая компания может предложить не только вкусные, но и красиво оформленные блюда. Например, для новогоднего ужина подойдут блюда, сервированные в стиле гала-ужина с изысканными украшениями, а для фуршета — мини-порции с удобными упаковками.

Возможно, в этом году стоит довериться кейтерингу?

Выбор кейтеринговой компании и меню для торжества — это важный шаг, который может напрямую повлиять на атмосферу и успех мероприятия. Кейтеринговые компании, предлагающие услуги «под ключ», позволяют вам сосредоточиться на веселье, не заботясь о мелочах. Сочетание качественного питания, профессионального обслуживания и оформления — залог того, что ваш праздник пройдет идеально.

*Товарный знак CANAPECLUB

Реклама
ООО «ФУДТЕХ РЕСТОРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОГРН 1237700259708,
г. Москва, вн. тер. Зюзино, пр-т Балаклавский, д. 24, к. 1, пом. 1/1
2W5zFHXRU7z

Теги: кейтеринг, меню новогоднего стола, атомосфера праздника, профессиональное обслуживание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети