Путин утвердил сбор в 3% за интернет-рекламу

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон "О рекламе". Они узаконили сбор в 3% за интернет-рекламу. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Согласно документу, отчисления рекламораспространителей в интернете и операторов рекламных систем в федеральный бюджет составят 3% от их ежеквартальных рекламных доходов. Деньги не будут взиматься, если реклама распространяется на сайтах телеканалов, радио, информагентств, а также на сайтах ряда СМИ.