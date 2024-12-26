В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы из-за многоженства

Член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов счёл, что муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов нуждается в проверке. Причина – слова служителя о многожёнстве.

Кабанов в своём telegram-канале пишет:

"Может, пора уже перейти от обсуждения бесконечного PR-а гражданина Аляутдинова к проведению тщательной проверки и анализа всей его активной "общественной" деятельности вместе с тщательной проверкой религиозной организации Духовного управления мусульман РФ?".

19 декабря совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России одобрил многоженство в случае "сексуальной несовместимости" мужа с первой женой или ее "нежелания рожать детей". Заместитель председателя управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что российские мусульмане могут иметь до четырех жен в том случае, если все супруги будут равны между собой и будут получать от мужа равное внимание и финансовое обеспечение.

23 декабря Генеральная прокуратура России выступила против многожёнства. Напоминание о том, что Семейный кодекс не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке, содержится в представлении, внесённом председателю Духовного управления мусульман России. После этого совет улемов ДУМ отозвал свою фетву, разрешающую религиозное многоженство.