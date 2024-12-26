В Ноябрьске в школе №3 во время "Тайного Санты" одноклассник подарил ученику украшенную свиную голову

В Ноябрьске в школе №3 во время "Тайного Санты" одноклассник подарил ученику украшенную свиную голову. Об инциденте сообщили в группе "[LIFE] Независимый Ноябрьск" социальной сети "ВКонтакте".

"Это как минимум может нанести психологическую травму для человека! Тем более это ребенок!", - выразил возмущение анонимный автор публикации.

В школе корреспонденту Накануне.RU эту ситуацию комментировать отказались. УМВД по ЯНАО проводит проверку.