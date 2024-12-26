На колдунов и астрологов россияне тратят больше, чем на еду
Россияне тратят больше денег на колдунов, чем на еду. Об этом пишет "Московский комсомолец".
По данным издания, в стране стремительно набирают популярность астрология и нумерология.
По статистике, рынок оккультных услуг в России к концу уходящего года оценивается в 2,4 трлн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 2 триллиона рублей, что сравнивалось аналитиками с расходами населения на продукты питания.
Также на 38% вырос трафик сайтов астрологических и нумерологических прогнозов и онлайн-гаданий. Среднее время, которое россияне проводят на таких порталах, за год увеличилось на 19%.
По прогнозам специалистов, в 2025 году эти цифры вырастут.
Издание выяснило, что самым популярным у россиян стала "чистка чакр". За нее в среднем колдуны просят 15 тысяч рублей. "Снятие негатива" обойдется в 25 тысяч рублей за получасовой сеанс. В прайсе есть даже сопровождение сделки на рынке жилой недвижимости – она может достигать процента от суммы сделки.
Согласно социологическому опросу, в эффективность эзотерики верит каждый четвертый россиянин. 60% населения нашей страны хотя бы раз обращались к помощи специалистов такого рода.
Издание отмечает, что из-за популярности таких услуг, в Россию начали приезжать "магические специалисты" из других стран.
Ранее мы писали, что гадание на картах таро и "предсказания" будущего – типичная лженаука. Как заявили РИА Новости в Российской академии наук (РАН), колдуны пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни людей.
Случаи, когда человек с заболеванием обращается вместо врачей к колдунам и экстрасенсам и это закачивается печальным исходом, "иначе чем преступлением назвать нельзя", отметили в РАН.