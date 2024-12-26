26 Декабря 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

На колдунов и астрологов россияне тратят больше, чем на еду

Россияне тратят больше денег на колдунов, чем на еду. Об этом пишет "Московский комсомолец".
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По данным издания, в стране стремительно набирают популярность астрология и нумерология.

По статистике, рынок оккультных услуг в России к концу уходящего года оценивается в 2,4 трлн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 2 триллиона рублей, что сравнивалось аналитиками с расходами населения на продукты питания.

Также на 38% вырос трафик сайтов астрологических и нумерологических прогнозов и онлайн-гаданий. Среднее время, которое россияне проводят на таких порталах, за год увеличилось на 19%.

По прогнозам специалистов, в 2025 году эти цифры вырастут.

Издание выяснило, что самым популярным у россиян стала "чистка чакр". За нее в среднем колдуны просят 15 тысяч рублей. "Снятие негатива" обойдется в 25 тысяч рублей за получасовой сеанс. В прайсе есть даже сопровождение сделки на рынке жилой недвижимости – она может достигать процента от суммы сделки.

Согласно социологическому опросу, в эффективность эзотерики верит каждый четвертый россиянин. 60% населения нашей страны хотя бы раз обращались к помощи специалистов такого рода.

Издание отмечает, что из-за популярности таких услуг, в Россию начали приезжать "магические специалисты" из других стран.

Ранее мы писали, что гадание на картах таро и "предсказания" будущего – типичная лженаука. Как заявили РИА Новости в Российской академии наук (РАН), колдуны пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни людей.

Случаи, когда человек с заболеванием обращается вместо врачей к колдунам и экстрасенсам и это закачивается печальным исходом, "иначе чем преступлением назвать нельзя", отметили в РАН.

Теги: колдун, астролог, гадание


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