В Госдуме заявили, что не обсуждали идею штрафов за использование VPN

Введение штрафов за использование VPN в России не обсуждалось, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

"У нас в комитете эта тема не обсуждалась, никаким законопроектом эта инициатива не проходила", - сказал депутат "Газете.ру".

Депутат добавил, что технологический процесс ни с какими специалистами не обсуждался. Предположения экспертов на эту тему он назвал "домыслами и разговорами".

Ранее сообщалось, что операторов связи могут обязать предоставлять Роскомнадзору (РКН) информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и оборудование в интернете. Новая мера направлена на отслеживание тех, кто обходит блокировки через VPN. То есть ведомству станет известно о пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты. Какие меры могут применяться к этим пользователям, не уточнялось.