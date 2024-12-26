На Ставрополье экс-главе санатория вменили махинации с имуществом учреждения

В Ставропольском крае началось расследование обстоятельств махинаций с имуществом санатория "Жемчужина Кавказа". Преступление вменяют бывшему руководителю этой здравницы, который является депутатом думы Пятигорска.

По данным ставропольского краевого управления ФСБ, летом 2018 г. руководитель "Жемчужины" решил похитить 10 объектов недвижимости, принадлежащих здравнице. Их общая кадастровая стоимость – больше 31 млн руб. В результате различных преступных действий злоумышленника санаторий пострадал на 20,8 млн руб.

Идёт следствие, пишет ТАСС.