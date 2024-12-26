Премьер-министр Армении примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ленинградской области по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник ему пришел положительный тест на коронавирус. В среду ковид вновь подтвердился.

25 декабря Пашинян не приехал на встречу руководителей СНГ в России из-за коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что 23 и 24 декабря оставался в изоляции и продолжал работать дома.

Как пишет ТАСС, саммит ЕАЭС пройдет сегодня в Ленинградской области - на курорте "Игора". Участие в нем примет Владимир Путин.

На заседании обсудят ограничения на внутреннем рынке, законодательство в финансовой сфере, либерализацию единого рынка услуг. Также в повестке дня - формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. Планируется подписание более 20 важных документов.

С 1 января 2025 года пост председателя в ЕАЭС переходит от Еревана к Минску.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

На сегодняшнюю встречу приглашены не только участники объединения, но и наблюдатели - Узбекистан и Куба.