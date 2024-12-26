В России ущерб от пожаров оценили в 16 миллиардов

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, какой, по его мнению, является сумма ущерба от пожаров.

За неполный 2024 г. он составил 16 млрд руб., сказал министр в интервью ТАСС. Снижения количества пожаров и погибших можно добиться только, если сами граждане будут задумываться о своей безопасности, считает Куренков.

Ранее МЧС рекомендовало россиянам заранее собрать "тревожный чемоданчик". Особенно важно это сделать жителям тех регионов, в которых происходят природные катаклизмы, лесные пожары, работают предприятия с вредными веществами или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.

"Тревожный чемоданчик" — базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации.