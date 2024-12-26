СК: Топ-менеджер "Ростелекома", обвиняемый в мошенничестве, мог скрыться на Украине

СК допускал, что обвиняемый в мошенничестве директор по выделенным сетям связи "Ростелекома" Владимир Шадрин скроется на Украине.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, жена обвиняемого и ее родители являются гражданами Украины. Более того, ее родители постоянно проживают за пределами РФ.

Шадрин вину не признает. Он настаивает, что от следствия скрываться не собирался, и просил суд отпустить его под домашний арест или залог.

В ноябре Шадрин был заключен под стражу. Также по делу арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц. Следствие инкриминирует им мошенничество в особо крупном размере. По предварительной информации, Шадрин и Менчиц могут быть причастны к мошенничеству со средства, выделенными на закупку лицензий для программного обеспечения на 180 млн руб.