Рекордный штраф должно заплатить крупнейшее нефтедобывающее предприятие за ущерб природе

На 1,1 млрд рублей хотят оштрафовать "дочку" крупнейшего нефтедобывающего предприятия "Роснефти". Это рекордный для России платеж. Как сообщает MASH, сумма сложилась из 67 судебных исков от Роспотребнадзора к ООО "РН-Юганскнефтегаз" за ущерб природе за последние два года.

По информации издания, большинство исков - за разлив нефти в результате перевозки.

Последний иск был подан в ноябре. Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за эксплуатацию трубопровода на Среднеугутском месторождении без разрешения и обязательной регистрации.

20 декабря издание РЕПОСТ сообщало, что "Роснефть" отказывается платить за ущерб экологии Югры. "Дочка" компании должна заплатить 3,4 млрд рублей. В итоге дело будет рассматривать Верховный суд РФ.