26 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Правила поступления в вуз после колледжа могут ужесточить в России

В России могут изменить правила поступления в вуз после колледжа. Как пишет Коммерсант, законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению.
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Абитуриентам могут запретить поступать в вуз, если специальность не соответствует той, которую они получили в средне-специальном учебном заведении. В этом случае им придется сдавать ЕГЭ.

Авторы поправок считают, что если ввести их, то повысится качество знаний и мотивация поступающих. Также поправки помогут отсеить тех, кто хочет использовать "вариант обхода ЕГЭ". По нему после колледжа разрешалось сдавать для зачисления в вуз внутренние экзамены.

Сейчас выпускники колледжей могут не сдавать ЕГЭ. Также им разрешено комбинировать сдачу экзаменов — часть в формате ЕГЭ, часть — как внутренний экзамен.

Как считают депутаты, такие правила "не обеспечивают качественный состав поступающих и не мотивируют граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность".

Первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин, считает, что нововведение "разумное и своевременное". Он сказал, что "у слабых вузов есть соблазн облегчить внутренний экзамен". В итоге в учебных заведениях учатся абитуриенты "с разным уровнем знаний, а кто-то и в целом неспособный потянуть программу вуза".

Ранее мы сообщали, что МГТУ им. Баумана ввел обязательный ЕГЭ по физике для всех инженеров. С 2025 года в вузе устанавливаются четыре вступительных испытания: русский язык, математика, физика и информатика.

На некоторых направлениях вместо информатики можно сдавать биологию или химию, но физика становится обязательной для всех инженеров. Вуз "задает новый стандарт качества", сообщается на его сайте. Нововведения не затрагивают только Мытищинский и Калужский филиалы и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов.

Теги: вуз, колледж, поступление, егэ


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