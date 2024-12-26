Россиян предупредили о мошенничестве, замаскированном под бухгалтерскую отчётность

Россияне стали получать мошеннические письма с опасным программным обеспечением, которые маскируются под бухгалтерскую отчётность или поздравление с новым годом. Авторы рассылок надеются, что получатели расслабятся перед Новым годом и попадутся на уловку.

"Бухгалтерию" жертва может принять за подлинную из-за конца финансового года. В одной из атак злоумышленники использовали документ-приманку с поздравлением с наступающим Новым годом, который на самом деле оказался трояном удаленного доступа. В 98,3% случаев вредоносные рассылки содержат именно опасные вложения, пишет ТАСС.

В России развито не только "письменное", но и "голосовое" мошенничество. Ряд операторов связи активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. По данным Роскомнадзора, возможно введение таких требований на законодательном уровне, в том числе и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них. В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 20 до 100 тыс., юрлица — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Из-за действий телефонных мошенников с территории Украины, россияне потеряли 250 млрд руб.