Мужчина протаранил забор военкомата и поджег автомобиль во Владимирской области

Мужчина протаранил ворота бывшего военного комиссариата в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Затем он въехал в здание и поджег свой автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Соколов.

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Сотрудники МЧС быстро потушили возгорание, на месте происшествия работали спецслужбы. Соколов утверждает, что мужчина стал очередной "жертвой украинских мошенников".

Подозреваемого задержали на месте. Он уже даёт показания.

"Очень внимательно относитесь ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия", - написал мэр.

Он напомнил, что украинские мошенники не вернут деньги и не заплатят за диверсию, а за такие действия грозит до 20 лет лишения свободы.

Всего более 40 поджогов и взрывов из-за мошенников совершили в России за 10 дней, сообщает ТАСС.

Факты зафиксировали в разных регионах: в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае и других.

Мошенники сначала воруют деньги у своих жертв, а затем обещают их вернуть, но для этого нужно что-нибудь поджечь или взорвать. Среди пострадавших много пенсионеров и студентов.Скрыться с места преступления эти люди не успевают, в большинстве случаев даже не пытаются, думая, что якобы сотрудничают с МВД.

"По указанным фактам возбуждаются уголовные дела, людям грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений", - рассказали изданию в правоохранительных органах.