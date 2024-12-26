Леопарды нападают на собак в Приморском крае

Несколько случаев нападения леопардов на собак зафиксировали в Приморском крае. 22 декабря дикое животное унесло пса в деревне Андреевка Хасанского района, сообщает Telegram-канал центра "Амурский тигр".

На место нападения выезжали специалисты и на истоптанной земле нашли один след. Он меньше лапы тигра, поэтому пришли к выводу, что это леопард. Специалисты также пришли к выводу, что на месте "орудовало" животное, которое слабее тигра.

"Оно таскало бедную собаку на натянутой цепи до тех пор, пока туловище не отделилось от головы", - пишут специалисты.

В селе Гранатовка Октябрьского района Приморского края леопард за три дня он утащил трех собак.

Еще три собаки стали жертвами дикой кошки в селе Тихое Надеждинского района.

Как рассказали в центре, для того, чтобы установить, что это точно был леопард, исследовали следы от клыков, расстояние между ними и другие повреждения.

Накануне местный житель видел леопарда и снял его на видео.

Осенью сотрудница парка львов "Тайган" погибла в результате нападения хищника.

По данным ведомства, женщина, которая проработала в парке почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее.