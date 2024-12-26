Сотовые операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда

Операторы сотовой связи в России будут обязаны замораживать деньги на счетах абонентов, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь в случае, если того потребует суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура.

Такова инициатива правительства. В настоящее время клиенты могут выводить средства со счета мобильных номеров или оплачивать онлайн-покупки даже в том случае, если на банковские счета пользователя наложен арест. Кроме того, схемой по выводу средств с этих счетов пользуются аферисты, получившие доступ к личному кабинету абонента. Инициатива направлена на то, чтобы устранить эти лазейки.

Соответствующие изменения в закон "О связи" кабмин внес в Госдуму 19 декабря, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что власти хотят собирать мобильные геоданные россиян у операторов.