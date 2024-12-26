ЦБ РФ усилит контроль за открытием счетов в банках мигрантам

Центробанк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инициативы для банков, которые должны будут применять для идентификации физических лиц-нерезидентов РФ при приеме на обслуживание и открытии счетов.

Как заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля, необходимость доработки существующих правил связана с тем, что значительная часть дропперских карт (используются для проведения сомнительных операций) оформляются по документам иностранцев. Например, ID-карту мигранта можно купить на "черном рынке" всего за 10 тыс. руб.

"Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей", — указал Шабля. Оценка, какая часть мошеннических карт оформлена нерезидентами, дана на основе анализа почти 700 тыс. дропов, отметил он.

"Проблема обуславливается отсутствием информационных систем, доступных финансовым организациям, в которых бы содержалась соответствующая информация", — сказали в Росфинмониторинг.

Один из способов решения проблемы - введение единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории России. Альтернативой могло бы стать предоставление органами миграционного учета доступа финансовым организациям к информации о документах, удостоверяющих личности иностранных граждан, по которым те въехали на территорию РФ, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, чтобы сократить количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Сосредоточиться на высокотехнологичных сферах деятельности.