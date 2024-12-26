40% россиян будут работать в новогодние праздники

Как показало исследование сервисов Работа.ру, "Подработка" и медиахолдинга Rambler & Co, в новогодние праздники 40% россиян будут работать.

60% опрошенных планируют провести праздники без работы, посвятив время себе и семье. 40% настроена на трудовую деятельность: 26% планируют работать, 8% будут совмещать основную занятость с дополнительной, 6% — только подрабатывать. 6% будут работать водителями. Также остаются востребованными охранники (8%) и курьеры (6%), строительные и разнорабочие специальности (5%).

70% участников исследования на подработке предпочитают гибкий график, позволяющий самостоятельно планировать время. Сменная занятость заинтересовала 21%, а вахтовый метод — 9% опрошенных.

Приоритетом для 18% становится пополнение сбережений. 15% пойдет на нужды детей, а 14% — на необходимые покупки. На путешествие и развлечения планируют потратить заработок 6% и 5% респондентов соответственно. 5% хотят помочь родителям на бытовые расходы, 1% — оплатить занятия спортом и фитнесом, 1% — оплатить курсы или дополнительного образование, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что примерно 50% россиян хотели бы получить премию вместо корпоратива. У 20% жителей страны в этом году нет праздников в компании, так как они отказались от этой традиции.