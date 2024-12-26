Недельная инфляция замедлилась до 0,33%

В России с 17 по 23 декабря инфляция замедлилась до 0,33% по сравнению с 0,35% в период с 10 по 16 декабря.

По данным Росстата, в целом повышение инфляции с начала месяца составило 1,3%, а с начала года – 9,5%. В секторе продовольственных товаров на неделе темпы инфляции снизились до 0,76%, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%. С начала месяца куриное мясо подорожало на 4,54%, а говядина – на 1,24%. Яйца в декабре стали дороже на 5,42%, а рыба – на 3,62%. Сильнее всего в секторе социально значимых продовольственных товаров за неделю и с начала месяца подорожали огурцы (8,28% и 32,74% соответственно).

Темпы роста цен на непродовольственные товары продолжили снижаться – до 0,11%.